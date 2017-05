Papa

A maioria dos serviços camarários nos municípios da região Centro encerra na sexta-feira, aderindo à tolerância de ponto para os trabalhadores da função pública no primeiro dia da visita do papa Francisco a Portugal.

Fontes autárquicas disseram hoje à agência Lusa que se verifica uma "adesão generalizada" à tolerância do ponto entre os 100 municípios do Centro de Portugal, onde se situa o santuário de Fátima, no concelho de Ourém.

No entanto, nas autarquias dos distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria e Castelo Branco - e parte dos distritos de Santarém e Lisboa - serão assegurados diferentes "serviços mínimos" às populações, designadamente nas áreas da proteção civil, avarias e falhas no abastecimento de água.