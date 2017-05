Papa

O ministro da Defesa Nacional destacou hoje o "envolvimento total" das Forças Armadas na preparação da deslocação do papa Francisco a Fátima, manifestando-se convicto de que estão reunidas as condições para que a visita decorra com normalidade.

"O envolvimento das Forças Armadas, à luz daquilo que lhes que foi solicitado pela estrutura coordenadora, foi total. Posso dizer também que o Exército, a Força Aérea e a Marinha trabalharam de forma exemplar", afirmou Azeredo Lopes, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de receção aos militares que regressaram hoje do Kosovo.

O governante sublinhou o "trabalho invisível" de "inúmeras entidades e organismos" num "esforço coletivo e relação de complementaridade" ao longo de meses e manifestou-se convicto de que a visita do líder da Igreja Católica a Fátima, entre sexta-feira e sábado, vai decorrer "fantasticamente bem".