O Sindicato da Indústria e Comércio Petrolífero (SICOP) afirmou hoje que o problema no abastecimento de aviões no Aeroporto de Lisboa na quarta-feira está associado à greve dos trabalhadores da Petrogal, que teve uma adesão de 80%.

Em declarações à Lusa, o presidente do SICOP, Rui Pedro Ferreira, disse que a greve na Petrogal, que se iniciou no sábado e terminou esta manhã, teve uma participação na ordem dos 80%, realçando que a produção nas duas refinarias teve uma grande quebra.

"Para nós, o problema [no Aeroporto de Lisboa] não está dissociado do facto de estarmos em greve", afirmou o dirigente sindical, defendendo que a paralisação nas refinarias terá sido responsável pelo cancelamento de voos no aeroporto de Lisboa, atribuído a um problema do sistema de abastecimento.