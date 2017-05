Papa

O Presidente da República vai oferecer na sexta-feira ao papa Francisco um oratório de madeira encomendado à Fundação Ricardo Espírito Santo, com uma Nossa Senhora de Fátima da Vista Alegre, confirmou à agência Lusa fonte daquela instituição.

Marcelo Rebelo de Sousa vai entregar este presente durante o seu encontro com o papa Francisco, que decorrerá na Base Aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, na sexta-feira à tarde, à chegada do líder da Igreja Católica a Portugal.

Neste encontro a dois, que tem uma duração prevista de 15 minutos, o papa Francisco vai, por sua vez, oferecer ao chefe de Estado português um mosaico sobre o "centenário das aparições" de Fátima, divulgou hoje a Santa Sé.