Actualidade

Os lucros da REN mais do que duplicaram no primeiro trimestre deste ano, tendo atingido os 13,5 milhões de euros, um aumento de 7,4 milhões de euros face ao período homólogo, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN - Redes Energéticas Nacionais indica que este resultado verificado nos primeiros três meses de 2017 traduz "a melhoria do desempenho financeiro da empresa, bem como dos resultados operacionais durante o período".

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) situou-se nos 123,7 milhões de euros, mais 2,1% do que no mesmo período do ano passado.