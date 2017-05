Actualidade

A Câmara Municipal do Montijo chegou a acordo com a Transtejo, empresa que faz a ligação fluvial com Lisboa, para que o parque de estacionamento do terminal passe a ser gratuito, anunciou hoje a autarquia.

Na reunião do executivo municipal, liderado por Nuno Canta (PS), o protocolo entre o Município do Montijo e a Transtejo para o funcionamento e manutenção do parque de estacionamento foi aprovado, com os votos a favor do PS e da CDU e a abstenção do PSD.

"Importou-nos assegurar que os utilizadores do transporte fluvial seriam desonerados do custo do estacionamento, defendendo a democratização do serviço público de transporte fluvial, a melhoria da oferta de transporte público e o aumento dos níveis de conforto dos utentes", disse Nuno Canta.