Desporto

O árbitro Jorge Sousa foi hoje nomeado para dirigir no sábado o jogo Benfica-Vitória de Guimarães, em que os 'encarnados' se podem sagrar tetracampeões nacionais de futebol, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Além da designação do 'juiz' da associação do Porto para o encontro da Luz, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol apontou Artur Soares Dias, da mesma associação, para a receção do FC Porto ao Paços de Ferreira, no domingo.

O Benfica lidera o campeonato, com 78 pontos, mais cinco do que o FC Porto, e pode festejar a conquista do seu quarto título seguido no sábado, em caso de vitória sobre o Vitória de Guimarães, em jogo marcado para as 18:15.