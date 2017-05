Actualidade

Quase todos os habitantes da pequena cidade brasileira de Juranda conheciam Lucas, um menino que sobreviveu a uma queda de seis metros, mas ninguém sabia que a cura permitiu a canonização de Jacinta e Francisco Marto.

Em declarações à Lusa, Leila Miotto Amadei, presidente da câmara de Juranda, explica que o caso motivou uma oração coletiva na pequena cidade do interior do estado do Paraná com 8 mil habitantes.

"Quando aconteceu o acidente, todo mundo ficou sabendo e se juntou para rezar pelo menino", recorda a autarca.