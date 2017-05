Actualidade

A icónica Tower Bridge, em Londres, abriu hoje a ponte levadiça para deixar passar um veleiro português que transportou um casco de vinho do Porto desde as histórias caves em Gaia, junto ao rio Douro.

A iniciativa pretendeu fazer uma recriação histórica da primeira remessa enviada pela Taylor's para Londres, que celebra este ano 325 anos com uma edição limitada de vinho do Porto, parte da qual viajou neste casco de 30 litros.

Foi em 1692 que o comerciante inglês Job Bearsley se estabeleceu em Portugal para iniciar um negócio no ramo do vinho, criando a marca Taylor's, que ficou conhecida como uma das mais antigas produtoras de vinho do Porto.