Venezuela

Mais de 115 jornalistas e trabalhadores da imprensa foram agredidos nas últimas seis semanas na Venezuela, no âmbito dos protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Os dados foram confirmados aos jornalistas por Marco Ruíz, secretário-geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP), no dia em que centenas de jovens estudantes homenagearam Miguel Castillo Bracho, 27 anos, um jornalista que faleceu quarta-feira, depois de ser atingido por uma pequena esfera metálica que se alojou no ventrículo esquerdo do coração.

Segundo Marco Ruíz existe uma "intenção manifesta" de evitar que os jornalistas registem a notícia dos incidentes entre manifestantes e as forças policiais e, quando as forças de segurança os abordam, "destroem-lhes" as máquinas, "roubam" ou ordenam apagar o material informativo.