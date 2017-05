Actualidade

O Manchester United, comandado por José Mourinho, qualificou-se hoje para a final da Liga Europa de futebol, depois de empatar 1-1 em casa com o Celta de Vigo, na segunda mão das meias-finais.

Uma semana após o triunfo em Espanha por 1-0, um golo do belga Fellaini, aos 17 minutos, colocou os ingleses em vantagem, mas o argentino Roncaglia, aos 85, repôs a igualdade, não evitando, no entanto, a qualificação dos 'red devils' pela primeira vez para a final da Liga Europa.

Frente aos holandeses do Ajax, em 24 maio, em Estocolmo, José Mourinho vai disputar a sua quarta final europeia, depois de ter conquistado a antecessora Taça UEFA com o FC Porto, em 2003, e a Liga dos Campeões com os 'dragões' e com o Inter Milão, em 2004 e 2010, respetivamente. O vencedor da Liga Europa tem entrada direta da próxima edição da Liga dos Campeões.