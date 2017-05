Actualidade

Os representantes da Áustria, Bulgária, Bielorrússia, Croácia, Dinamarca, Holanda, Hungria, Israel, Roménia e Noruega garantiram hoje a participação na final do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza no sábado, em Kiev, com a participação de Portugal.

O cantor Salvador Sobral que representa Portugal, com a música "Amar pelos dois", foi selecionado para a final, na passada terça-feira.

Na primeira semifinal, foram igualmente selecionados os representantes da Moldávia, Azerbeijão, Grécia, Suécia, Polónia, Arménia, Austrália, Chipre e Bélgica.