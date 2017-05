Actualidade

Os deputados da Comissão de Educação e Ciência votaram hoje alterações a um decreto-lei sobre emprego científico do qual os investigadores discordavam e que deixaram os profissionais satisfeitos por lhes permitir finalmente uma carreira de investigação.

Em causa o decreto-lei 57/2016, de 29 de agosto (sobre um "regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento"), que previa a contratação, a termo, por um máximo de seis anos, de investigadores-doutorados, mas não a sua integração na carreira de investigação científica, o que era contestado por sindicatos do setor, bolseiros de investigação e trabalhadores precários.

A apreciação parlamentar do diploma foi pedida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que na quarta-feira anunciaram ter chegado a entendimento com o Governo em matérias fundamentais.