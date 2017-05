Actualidade

Mais de 1.800 pessoas permanecem isoladas na região de Atacama, no norte do Chile, devido a um temporal que provocou inundações e cortes de energia elétrica e de estradas, informaram na quinta-feira as autoridades.

O Gabinete Nacional de Emergências do Chile (Onemi) estima que o temporal, causado por um sistema frontal, tenha afetado um total de 17.800 pessoas.

Segundo o mais recente boletim da Onemi, aproximadamente 29 mil pessoas continuam sem energia elétrica e cerca de 7.000 sem água potável.