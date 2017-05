Actualidade

As autoridades da Tailândia detiveram seis pessoas acusadas de estarem envolvidas na explosão de uma bomba, na terça-feira, na conflituosa região do sul do país, que resultou em 70 feridos, informa hoje a imprensa local.

Entre os detidos figura um professor islâmico e um funcionário local, que a par com outros quatro seguidores, foram captados pelas câmaras de segurança do centro comercial de Pattani, afirmou, na noite de quinta-feira, o chefe militar da região sul, Piyawat Narkwanich.

Os seis são acusados de terem roubado uma camioneta, depois de terem matado o seu proprietário, a qual estacionaram junto à entrada do estabelecimento comercial com uma bomba de 100 quilogramas, indicou o mesmo responsável à imprensa.