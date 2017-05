Actualidade

A condenação do governador cessante de Jacarta, da minoria cristã, a uma pena de dois anos de cadeia por blasfémia, tem desencadeado uma série de manifestações de apoio na Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo.

Vigílias noturnas têm sido realizadas em todo o país desde terça-feira, dia em que Basuki Tjahaja Purnama, conhecido como "Ahok", foi colocado imediatamente em prisão após ter sido condenado por blasfémia.

Indonésios no estrangeiro também realizaram vigílias em cidades como Amesterdão (Holanda), Toronto (Canadá) e Melbourne (Austrália).