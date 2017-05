Actualidade

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte KCNA informou da vitória de Moon Jae-in nas presidenciais na Coreia do Sul, a qual pode levar Pyongyang e Seul a apostarem numa melhoria das suas deterioradas relações.

A KCNA emitiu na quinta-feira um despacho de última hora, com quatro frases, sobre a vitória, dois dias antes, do candidato liberal Moon Jae-in nas presidenciais sul-coreanas, o qual, apesar de breve, contrasta com o divulgado em 2012 quando a conservadora Park Geun-hye, cujo nome nem sequer foi mencionado, se tornou na primeira mulher a assumir a presidência na Coreia do Sul.

Um porta-voz do Ministério da Unificação de Seul destacou hoje, em conferência de imprensa, que a Coreia do Norte parece estar a prestar especial atenção aos primeiros passos da nova administração liderada por Moon, que prestou juramento no cargo na quarta-feira.