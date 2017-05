Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram hoje os primeiros resultados do plano de ação de cem dias com a China, que incluem a licença para exportar carne de vaca e gás natural liquefeito para o país asiático.

O secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, afirmou que o acordo é um passo significativo para impulsionar as exportações norte-americanas e reduzir o défice comercial com a segunda economia mundial.

Será também acelerado o processo normativo para autorizar a venda de produtos de biotecnologia e o funcionamento de cartões de crédito norte-americanos na China.