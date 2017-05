Actualidade

Os movimentos migratórios procedentes de El Salvador, Guatemala e Honduras em direção ao México e aos Estados Unidos devem ser considerados "uma crise humanitária", alertou na quinta-feira a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A organização não-governamental pediu aos governos mexicano e norte-americano que ponham rapidamente em marcha medidas de proteção legal, como as relativas a pedidos de asilo e à concessão de vistos humanitários, entre outras, destinadas àqueles que fogem da violência naqueles três países do triângulo norte da América Central, de acordo com um relatório.

"Este fluxo migratório não tem apenas razões económicas. Estamos a falar de uma crise humanitária mais ampla", referiu o documento, efetuado com base em inquéritos e dados de programas da MSF entre 2015 e 2016.