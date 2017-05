Actualidade

O parlamento da Coreia do Norte enviou hoje uma rara carta de protesto à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos devido ao mais recente pacote de sanções contra Pyongyang.

As sanções foram condenadas como um "ato hediondo contra a humanidade" pela comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Suprema do Povo (parlamento) da Coreia do Norte, noticiou a agência oficial norte-coreana KCNA.

É muito comum Pyongyang condenar ações por parte de Washington, mas um protesto direto enviado ao Congresso dos Estados Unidos não é habitual.