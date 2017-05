Actualidade

Sete pessoas foram hoje detidas na baixa do Porto durante uma operação de prevenção e combate à criminalidade, consumo e tráfico de estupefacientes, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP) do Comando Metropolitano do Porto.

Em comunicado, a PSP adianta que a operação policial ocorreu entre as 16:00 de quinta-feira e as 02:00 de hoje na área da baixa da cidade do Porto.

Durante a operação foram detidas sete pessoas, seis por tráfico de estupefacientes e uma por posse de arma proibida.