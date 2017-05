Actualidade

As autoridades da Turquia detiveram hoje 57 pessoas por alegadas ligações à tentativa de golpe de Estado do verão do ano passado, informou a agência noticiosa pró-governamental Anadolu.

As detenções efetuadas até ao momento ocorreram em seis províncias, numa operação que continua em curso, disse a agência.

Uma centena de mandados de prisão terá sido emitida, de acordo com a Anadolu.