Actualidade

O maior escaravelho da Europa está na 'lista vermelha' da União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie em vias de extinção mas no sábado o Parque de Biológico de Gaia vai construir-lhe um abrigo.

Em causa estão as chamadas "vacas-louras", inseto cujo macho dispõe de mandíbulas de grande tamanho, muito maiores do que as das fêmeas, que lhes servem como meio de luta com machos rivais.

O primeiro impulso de quem se cruzar com uma destas "vacas" é pisá-las mas os especialistas que estudam a área alertam que em causa está uma espécie essencial à saúde das florestas que se alimenta de madeira de árvores de folha caduca já morta e em decomposição.