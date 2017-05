Papa

Os serviços de apoio à saúde em Fátima atenderam até hoje de manhã 378 pessoas, a maioria peregrinos e com situações de simples resolução, tendo quatro sido transferidos para o hospital, revelou o comandante nacional de proteção e socorro.

Em declarações à agência Lusa, Rui Esteves indicou que no âmbito da operação de proteção e socorro montada para a visita do papa Francisco a Fátima, os vários serviços de saúde - postos médicos do INEM e da Cruz Vermelha Portuguesa e Bombeiros - atenderam, até às 09:00 de hoje, 378 pessoas.

"Todos foram avaliados e as situações resolvidas. Tratou-se de situações simples, algumas relacionadas com o cansaço dos peregrinos, entorses ou dores nos pés causadas pelos longos percursos", adiantou.