Papa

O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, disse hoje manter a perspetiva de que um milhão de pessoas visitem Fátima nos dois dias da visita do papa Francisco a Fátima para as celebrações do Centenário das Aparições.

Apesar da chuva que tem caído com intensidade em Fátima, Paulo Fonseca disse esperar que a seguir ao almoço comecem a chegar mais peregrinos, embora garantindo que os fieis que caminham em direção ao santuário são aos milhares.

"Mantenho a perspetiva de um milhão de pessoas nestes dois dias", assegurou Paulo Fonseca em declarações à agência Lusa.