Papa

A GNR está a fazer "revistas de segurança aleatórias" de pessoas nos acessos ao santuário de Fátima, num "procedimento normal" que "acontece todos os anos", disse hoje um porta-voz da Guarda Nacional Republicana.

"A revista é feita após uma avaliação feita pelos militares" em "vários locais de acesso ao santuário", disse à agência Lusa o major Bruno Marques, porta-voz da GNR, horas antes da chegada a Fátima do papa Francisco.

Equipas de militares da GNR encontram-se nas entradas para o recinto do Santuário, algumas com detetores de metais, fazendo revistas aleatórias a bolsas e mochilas, constatou a Lusa. Alguns dos militares encontram-se equipados com armas automáticas, e a revista às malas e mochilas é aleatória.