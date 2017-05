Festival

Apesar de ter sido criado há dez anos, o Festival de Telheiras apresenta-se este mês para a sua 8ª edição. Até 21 de maio, diversos espaços públicos e culturais do bairro vão receber muita música.

Numa iniciativa que continua a ser única em Lisboa - pela forma comunitária da organização, pelo número de entidades e pelo sentimento de bairro e da sua identidade - o festival volta a marcar a diferença pelo equilíbrio e pluralidade das mais de 20 atividades que oferece.

Tendo como centro Telheiras, o evento é contudo pensado para toda a cidade e continua a apresentar uma programação eclética para todos os públicos.

A música está em destaque, com a apresentação de vários projetos que vão desde as bandas do bairro até nomes mais consagrados.

Conte com a fusão de vários sons e culturas do mundo dos Melech Mechaya, que prometem fazer a festa com a apresentação do seu novo disco Aurora, no dia 20, às 22h. Há ainda espaço para os concertos de Minta & The Brook Trout (dia 19, às 21h) ou dos Waste & The Candyman (dia 17, às 21h30).

Durante a semana, diferentes espaços públicos e culturais do bairro acolhem workshops de gastronomia e saúde, debates temáticos, hora do conto para crianças e pais, teatro, iniciativas de rastreios de saúde e atividades desportivas, entre outras.

No cinema, destaca-se a exibição do filme Dheepan, sobre a integração de refugiados que foi Palma de Ouro em 2015.

No fim de semana, de 19 a 21 de maio, a festa concentra-se no jardim de Telheiras, com a Feira da Tralha (artesanto e coisas em segunda mão), atividades holísticas e de desporto e um espaço dedicado às crianças com insufláveis. À noite, conte com petiscos ao som dos concertos, que começam pelas 19h.