Concertos

Está agendado para amanhã, às 22h30, no Centro de Espectáculos do Casino de Tróia, o concerto de Miguel Araújo, um dos artistas mais completos da nova geração da música portuguesa.

O cantor, músico e compositor deu-se a conhecer n’Os Azeitonas, mas em 2012 estreou-se a solo com Cinco Dias e Meio, de onde se destacam temas como Os Maridos das Outras, Fizz Limão ou Capitão Fantástico.

O sucessor, Crónicas da Cidade Grande, foi lançado em 2014 e entrou diretamente para o número 1 do top de discos do Itunes e para o top 3 de vendas.

Para 19 de maio está prevista a edição do terceiro longa-duração, Giesta, um álbum muito pessoal com histórias da sua juventude no Porto. Musicalmente, Giesta respeita o caráter confessional da escrita. A produção e os arranjos desenhados a meias com João Martins e Bruno Pereira sublinham a intimidade criada pelas palavras.

O primeiro single, 1987, abre a porta à voz de Best Youth, Catarina Salinas. Recordamos que estão já agendadas apresentações ao vivo no Coliseu do Porto (4 de novembro), e no de Lisboa (11 de novembro).

Local: Centro de Espectáculos do Casino de Tróia, em Setúbal

Horário: 13 de maio, às 22h30

Preço: €16