Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram hoje numa "enorme explosão" na província paquistanesa do Baluchistão, em que ficou ferido o vice-presidente do Senado, Maulana Abdul Ghafoor Haidari, informaram a polícia e testemunhas.

A explosão visava aparentemente a caravana que transportava Haidari e deixou numerosos feridos, informou a polícia, que admite a possibilidade de "uma bomba ou de um atentado suicida".

Um porta-voz do Governo paquistanês, Anwarul Haq Kakar, disse que o vice-presidente do senado ficou com ferimentos ligeiros, assim como alguns dos membros do seu partido.