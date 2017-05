Papa

O papa Francisco pediu hoje aos fieis que se juntem a ele em oração, horas antes de chegar a Fátima para as celebrações do centenário das "aparições".

"Peço a todos para unirem-se a mim, como peregrino da esperança e da paz: que as vossas mãos em oração continuem a apoiar as minhas", escreveu o papa, em português, numa mensagem na internet divulgada na plataforma de mensagens Twitter.

Francisco chega hoje à tarde a Portugal para uma visita apostólica ao Santuário de Fátima, no âmbito do Centenário das Aparições, e durante a qual canonizará Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que estiveram na origem do fenómeno de Fátima.