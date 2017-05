Actualidade

O arcebispo emérito do Lubango, Zacarias Kamwenho, acredita que os angolanos estão "psicologicamente preparados para receber uma outra liderança" e que é grande a expectativa depositada em João Lourenço, o candidato apontado pelo MPLA para suceder ao atual Presidente.

O também prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento e os Direitos Humanos (2001) participa nas celebrações do Centenário das Aparições em Fátima, Portugal, com três bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) e algumas dezenas de peregrinos angolanos, presentes igualmente para acompanhar a visita do papa Francisco hoje e sábado.

Zacarias Kamwenho disse à Lusa ter conhecimento que o Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, estará em Barcelona para tratamentos médicos, desconhecendo qual o seu estado de saúde.