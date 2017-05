Actualidade

O homem de 62 anos suspeito de abusar sexualmente de três raparigas adolescentes enquanto lecionava aulas de música no Porto ficou em prisão preventiva, disse hoje à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a fonte, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial na quinta-feira, tendo-lhe sido decretada como a medida de coação mais grave.

A PJ anunciou na quinta-feira a detenção do suspeito, que alegadamente abusou sexualmente de três raparigas, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, no Porto.