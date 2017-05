Papa

O ministro da Saúde disse hoje que o dispositivo de proteção e socorro montado para a visita do papa Francisco a Fátima é o adequado, que está a responder e que os peregrinos podem deslocar-se tranquilos ao santuário.

"As pessoas podem vir para a peregrinação com tranquilidade, com a convicção de que o sistema está capaz de responder àquilo que são naturalmente ocorrências que acontecerão quando se junta quase um milhão de pessoas. Sabemos que pequenos acidentes, pequenas situações de doença aguda, vão ocorrer", disse Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas, após uma visita ao dispositivo operacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) e do Instituto Nacional de Emergência Média, que inclui um hospital de campanha.

O governante disse esperar que estes operacionais tenham "uma boa estadia e o mínimo de trabalho possível", e destacou o trabalho dos profissionais do INEM no âmbito de uma "operação de grande envergadura" que a ANPC está a conduzir "com uma irrepreensível competência".