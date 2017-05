Actualidade

A procuradora-geral da República admitiu hoje que "todos os dias" são sinalizados casos para investigação no âmbito do fenómeno da 'Baleia Azul', e que as autoridades judiciais estão empenhadas em combater este tipo de criminalidade na internet.

"Todos os dias têm aparecido casos e, por isso, é que há aqui essa necessidade de delinear [a linha de investigação] para conseguimos definir perfis criminosos", afirmou à agência Lusa Joana Marques Vidal.

A magistrada que dirige o Ministério Público, que falava à margem do I Congresso de Direito da Família e das Crianças de Cascais, considerou importante o papel que lida com os jovens na prevenção do esquema da 'Baleia Azul', que promove a mutilação e pode levar ao suicídio dos participantes.