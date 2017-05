Actualidade

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, considerou hoje que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deve evoluir para uma comunidade dos povos, defendendo a mobilidade em cada um países-membros "sem qualquer restrição".

"Desde o início da construção da nossa comunidade, sempre pensámos e falámos que para a CPLP de facto representar o nosso povo era necessário construir condições para que os povos de toda a comunidade pudessem ter a facilidade de se movimentar, tanto num país, como noutro", disse o Presidente de São Tomé e Príncipe no final de uma visita à sede da CPLP.

"Isto significaria, de facto, a verdadeira realidade da comunidade; no plano estratégico da CPLP prevê-se que avancemos nesse sentido, que todos os nossos povos possam ter mobilidade em cada um dos nossos países sem qualquer restrição", disse Evaristo Carvalho, em declarações aos jornalistas, no final da visita, a primeira de um chefe de Estado durante a vigência do novo secretariado-executivo, liderado pela são-tomense Maria do Carmo Silveira.