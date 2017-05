Actualidade

A renovação do complexo de edifícios de apartamentos DeFlat Kleiburg, em Amesterdão, pelos holandeses NL Architects e XVW architectuur, venceu o Prémio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia Mies van der Rohe 2017, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Fundação Mies van der Rohe, organizadora do galardão em conjunto com a Comissão Europeia, os estúdios em Bruxelas MSA e V+ foram galardoados com o Prémio Arquitetura Emergente pelo projeto Navez, de habitação social.

O prémio principal, no valor de 60 mil euros, instituído em 1987 pela Comissão Europeia e pela Fundação Mies van der Rohe, com sede em Barcelona, é considerado um dos galardões de maior prestígio na área da arquitetura.