Actualidade

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje, em Madrid, uma nova proposta de decreto-lei sobre a reforma do regime de trabalho dos estivadores, esperando que o parlamento aprove o novo texto na próxima quinta-feira.

O ministro espanhol do Fomento, Ínigo de la Serna, explicou que o objetivo do novo real decreto-lei é o de cumprir a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE).

O texto anterior foi derrogado pelo Congresso dos Deputados (parlamento) em 16 de março ao não ter conseguido reunir um número suficiente de deputados para ser aprovado.