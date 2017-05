Papa

A operação de segurança em Fátima está a decorrer "dentro da normalidade" e sem registo, até ao momento, de "ocorrências de relevo", de assaltos ou detenções, informou hoje o porta-voz da GNR.

O major Bruno Marques falava no encontro diário com a comunicação social no Santuário de Fátima a propósito da operação de segurança para as comemorações do centenário das "aparições", que vai contar com a presença do papa Francisco a partir da tarde de hoje.

Segundo este responsável, regista-se já um "aumento progressivo da chegada de peregrinos".