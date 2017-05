Actualidade

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, assegurou hoje que não pensa no seu futuro, realçando a importância de os 'dragões' vencerem os dois últimos jogos da I Liga de futebol.

Apesar de ter mais uma época de contrato, o técnico dos 'azuis e brancos' escusou-se a comentar o assunto, garantindo apenas que a sua prioridade é evitar que entre "ruído" no balneário portista.

"Não penso em mim, o meu futuro não é importante. Penso apenas em domingo e que a equipa chegue ao jogo com o Paços de Ferreira com a determinação de conquistar os três pontos", reforçou o treinador, em conferência de antevisão do último jogo da época no Estádio do Dragão.