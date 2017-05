Papa

Com uma enorme bandeira vermelha, amarela e verde, perto de 100 guineenses preparam-se para acompanhar, até ao princípio da tarde de sábado, as cerimónias de Fátima, na que é a primeira peregrinação organizada do país desde a independência.

O grupo, que chegou quinta-feira a Lisboa vindo de Bissau, pernoitou em casas de familiares na capital portuguesa, tendo chegado ao final da manhã de hoje ao recinto do Santuário de Fátima, horas antes da chegada do papa Francisco, que vai presidir às celebrações do Centenário das Aparições.

"É a nossa fé que nos traz aqui. Precisamos de rezar pelo nosso país, pelas famílias e pelo mundo, para que haja paz e conversão", disse à Lusa Ema Mendonça, que preside à comissão que organizou o grupo de 85 pessoas vindas de Bissau, a que se juntaram mais 10 guineenses a residir em Lisboa.