Actualidade

Os acionistas da Galp ratificaram hoje em assembleia-geral a designação de Paula Amorim como presidente do Conselho de Administração, cargo que exerce desde outubro, quando Américo Amorim renunciou por razões pessoais.

A cooptação de Paula Amorim, filha mais velha de Américo Amorim, para presidente do Conselho de Administração até 2018 foi o primeiro ponto da assembleia-geral de acionistas que se reuniu esta manhã, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMCM).

Os acionistas deram também 'luz verde' à entrada de Marta Amorim - também filha de Américo Amorim - como vogal no Conselho de Administração da petrolífera nacional, às contas relativas a 2016 bem como à proposta de aplicação de resultados.