Actualidade

O Governo espanhol confirmou hoje que são várias as empresas do país alvo de um ataque informático, depois de a multinacional Telefónica ter sido obrigada a desligar os computadores da sua sede central em Madrid.

O Ministério da Energia espanhol informou, através de um comunicado, que "está a trabalhar com as empresas do país" afetadas por ataques de cibernautas "com o objetivo de solucionar quanto antes o incidente".

"O ataque afetou pontualmente equipamentos informáticos de trabalhadores de várias empresas", afirma o Ministério, acrescentando que o vírus informático não afeta "nem a prestação de serviços, nem a operação em rede, nem os utilizadores dos ditos serviços".