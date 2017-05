Papa

O avião da Alitalia com o papa Francisco e a sua comitiva aterrou hoje na Base Aérea de Monte Real, às 16:10, vindo de Roma, para iniciar uma visita a Fátima que irá durar menos de 24 horas.

Nesse momento, os milhares de peregrinos que se encontravam no santuário de Fátima, e assistiram à chegada do papa através de ecrãs gitantes, bateram palmas.

A aguardar o pontífice, na base, está o Presidente da República, o primeiro-ministro, e o presidente da Assembleia da República, além do Núncio Apostólico, Rino Passigato, do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Clemente, e do bispo da Diocese de Leiria, António Marto.