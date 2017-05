Actualidade

A economia portuguesa deverá ter acelerado no primeiro trimestre deste ano, crescendo acima de 0,7% face aos últimos três meses de 2016, alavancada por mais investimento, segundo a maioria das estimativas recolhidas pela agência Lusa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga na segunda-feira a estimativa rápida das contas nacionais trimestrais referente ao primeiro trimestre deste ano, com a maioria dos analistas contactados pela Lusa a prever que a economia tenha crescido acima de 0,7% em cadeia e entre 2,4% e 2,7% em termos homólogos.

A confirmarem-se as previsões dos analistas, isto significa que a economia portuguesa acelerou nos primeiros três meses deste ano face ao último trimestre de 2016, quando o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 0,6% em cadeia e de 2% em termos homólogos.(Corrige no segundo parágrafo do texto o dia terça-feira, substuindo por segunda-feira).