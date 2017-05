Papa

O papa Francisco afirmou hoje que a viagem a Fátima é "algo especial, de oração" e de "encontro com o Senhor e com a santa mãe de Deus".

"Esta viagem é algo especial, uma viagem de oração de encontro com o Senhor e com a santa mãe de Deus", disse Francisco aos 69 jornalistas que seguiram no voo papal em direção a Monte Real onde o papa aterrou às 16:10 e de onde partirá para Fátima de helicóptero.

A curta mensagem à imprensa foi feita menos de uma hora após a partida do aeroporto de Fiumicino pelas 14:10 locais (13:10 em Lisboa).