Actualidade

O escultor Rui Chafes, Prémio Pessoa 2015, criou novas obras para instalar na Galerie Mendes, em Paris, onde ficarão em exposição a partir de 17 de maio, em diálogo com obras de escultura e pintura antiga.

De acordo com a galeria de Philippe Mendes, português residente em Paris que se dedica à arte antiga e ofereceu um quadro da portuguesa Josefa d'Óbidos ao Museu do Louvre, foi dada "carta-branca" a Rui Chafes para dialogar com os mestres antigos.

"Com um olhar nas obras dos mestres franceses, italianos e portugueses do século XVI e XVII, o artista criou obras especialmente para esta exposição", segundo um comunicado do galerista enviado à agência Lusa.