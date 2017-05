Papa

O papa Francisco e o Presidente da República reuniram-se hoje a sós durante cerca de dez minutos na Base Aérea de Monte Real, onde o líder da Igreja Católica chegou para uma visita apostólica a Fátima.

Nem o papa Francisco nem Marcelo Rebelo de Sousa prestaram declarações à comunicação social após esta reunião, que decorreu numa sala do edifício da Torre de Controlo da Base Aérea de Monte Real.

No final do encontro, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, entraram também na sala para uma troca de cumprimentos com o líder da Igreja Católica.