Eurovisão

Portugal é o país mais pesquisado no motor de busca Google dos 26 que disputam no sábado a final da edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção e passou hoje para primeiro lugar nas casas de apostas.

Num comunicado hoje divulgado, a multinacional tecnológica Google referiu que, "segundo as pesquisas no [motor de busca] Google, Portugal é o país mais pesquisado entre todos os países participantes no Festival da Eurovisão 2017".

No 'site' eurovisionworld.com, que faz uma média de várias casas de apostas, Portugal encontrava-se desde 06 maio no segundo lugar do pódio. Hoje destronou Itália do primeiro lugar ocupava desde 18 de fevereiro.