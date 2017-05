Actualidade

Portugal regressa ao mercado na próxima quarta-feira para realizar dois leilões de dívida de curto prazo, a seis e a 12 meses, esperando arrecadar até 1.500 milhões de euros.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública informou hoje que vai realizar no dia 17 de maio "dois leilões das linhas de BT [Bilhetes do Tesouro] com maturidades em 17 de novembro de 2017 e 18 de maio de 2018".

O montante indicativo global destes dois leilões que a instituição liderada por Cristina Casalinho espera conseguir arrecadar situa-se entre os 1.250 milhões e os 1.500 milhões de euros.