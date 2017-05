Actualidade

A produção automóvel em Portugal atingiu 12.243 unidades no mês de abril, caindo 14,7% face a igual mês de 2016, uma nova queda após a recuperação verificada no mês anterior, revelou hoje a associação do setor.

De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), "a produção automóvel global mantém um comportamento oscilante, registando uma nova queda após a recuperação verificada em março último".

Segundo a ACAP, em abril verificou-se uma queda de 16% na produção de ligeiros de passageiros face ao mês homólogo, para 8.610 unidades.